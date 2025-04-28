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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklara tesis edilen faiz hesaplamasında değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla birlikte bankalara ödenecek faiz, politika faizi yerine ağırlıklı ortalama fonlama faizi üzerinden belirlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 07:18 Güncelleme: 28.04.2025 - 07:18
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        TCMB'den zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara yolladığı uygulama talimatı ile tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faizin hesaplanmasında değişikliğe gitti.

        Buna göre daha önce zorunlu karşılıklar için ödenen faiz politika faizi üzerinden hesaplanırken, yeni düzenlemeyle ağırlıklı ortalama fonlama faizi kullanılacak.

        Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken son Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana ağırlıklı ortalama fonlama faizi koridorun üst bandına yakın oluşturuluyor. Para Politikası Kurulu’nun nisan ayı toplantısında politika faizi yüzde 46’ya faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 49’a yükseltilmişti. Son düzenleme ile bankaların zorunlu karşılık tesisine ödenen faiz yaklaşık üç puan fazla olacak.

        Analistler, bu düzenlemenin sınırlı da olsa mevduat maliyetlerini düşürücü ve Türk lirasını destekleyici etki yapmasının beklenebileceğini ve bankalar için pozitif olduğunu söylüyor.

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