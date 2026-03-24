2026 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde piyasalarda bekleyiş sürerken, yatırımcılar kararın ilan edileceği tarih ve saat bilgisine odaklandı. Son toplantısında politika faizini sabit tutan Merkez Bankası'nın, yeni toplantıda nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı için geri sayım sürerken, yatırımcılar ve piyasa aktörleri kararın açıklanacağı tarih ve saat bilgisine odaklandı. Merkez Bankası, Mart ayındaki son toplantısında faizi sabit bırakmıştı. Peki, bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, bir sonraki faiz kararını 22 Nisan 2026 Çarşamba saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Merkez Bankası, 12 Mart 2026 Perşembe saat 14.00'te faiz kararını açıkladı.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.