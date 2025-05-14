"(Enflasyon beklentileri) Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor"

TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma yaptı.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyonda yaşanan düşüşe işaret ederek "Gerek kullandığımız 6 göstergenin ortalaması gerekse tahmin performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.

Yıllık olarak bakıldığında düşüş eğilimini sürdüren gıda fiyatlarının martta ramazan ayının da etkisiyle yükseldiğini ve ardından nisanda daha ılımlı bir artış kaydettiğini dile getiren Karahan, "Ancak geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi, önümüzdeki dönem için başta meyve olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı." ifadelerini kullandı.

Hizmet enflasyonundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, nisanda aylık temel mal enflasyonun yükseldiğini, hizmet enflasyonundaki artışın görece sınırlı olduğunu söyledi.

Karahan, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların hafiflemeye devam ettiğini kaydederek, bu durumun belirli sektörlerden kaynaklanmayıp genele yayılmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Alınan politika tedbirleri ve manşet enflasyonundaki düşüşü takiben enflasyon beklentilerinin sektörel farklılık göstermekle birlikte gerileme eğilimine girdiğini dile getiren Karahan, "Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisanda enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor." yorumunu yaptı.