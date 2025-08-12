TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimine gider mi?
Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı karar, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor. Bu süreçte TCMB, Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımlayarak kamuoyuna sundu. Raporda, birçok ana harcama grubunda yıllık enflasyon oranlarında düşüş gözlendiği ifade edildi. Şimdi gözler, yeni faiz kararının açıklanacağı tarihe ve son raporda ortaya konulan enflasyon görünümüne çevrilmiş durumda. İşte detaylar…
Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın atacağı yeni faiz adımları var. Geçtiğimiz ay politika faizinde indirime giden TCMB’nin yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek mevcut para politikasını sürdürme kararı almış, küresel piyasalarda istikrar arayışına devam etmişti. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kritik öneme sahip bu faiz kararlarının açıklanacağı tarihler, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın takibinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…
2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi. Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanarak, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.
2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.