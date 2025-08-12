Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın atacağı yeni faiz adımları var. Geçtiğimiz ay politika faizinde indirime giden TCMB’nin yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek mevcut para politikasını sürdürme kararı almış, küresel piyasalarda istikrar arayışına devam etmişti. Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kritik öneme sahip bu faiz kararlarının açıklanacağı tarihler, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın takibinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…