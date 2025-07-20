TCMB HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI

TCMB, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre yıllık enflasyon, gıda ve hizmet gruplarında gerilerken diğer ana gruplarda yükseliş kaydetti. Aylık bazda hizmet ve enerji grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatları sınırlı bir oranda geriledi. İşlenmemiş gıda fiyatları sebze öncülüğünde düşüş gösterirken, işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yavaşladı.

Öte yandan, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün mevsim normallerinin altında kalması, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerilemeyi sınırladı. Enerji grubunda son dönem jeopolitik gelişmelerin etkileri hissedilirken, küresel gelişmeleri takiben güçlenen akaryakıtın yanı sıra şebeke suyu grup aylık fiyat artışını sürükleyen kalemler oldu.

Hizmet grubunda aylık enflasyon güçlenirken, bu dönemde bayram ve akaryakıt fiyatları etkisiyle yükselen ulaştırma hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve kira alt kalemleri öne çıktı.

Temel mallarda ise aylık enflasyon zayıflamaya devam etti.

Kur geçişkenliği yüksek olan dayanıklı tüketim mallarında beyaz eşya dışındaki kalemlerde nispeten sınırlı bir artış gözlendi.

Üretici enflasyonu son dönemdeki jeopolitik gelişmelerden olumsuz yönde etkilendi. Aylık üretici enflasyonunun enerji kalemleri öncülüğünde görece yüksek bir artış göstermesi neticesinde, yıllık üretici enflasyonu 1,32 puan artışla yüzde 24,45 oldu.

Bu görünüm altında, haziran ayında gerek dışlamaya gerekse de dağılıma dayalı ana eğilim göstergelerinin bir önceki aya kıyasla belirgin bir değişiklik sergilemediği gözlendi.