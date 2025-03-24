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        Haberler Ekonomi Para TCMB likidite senedi ihracı için ihale açtı - Para Haberleri

        TCMB likidite senedi ihracı için ihale açtı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için ihale açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:16
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        TCMB likidite senedi ihracı için ihale açtı
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        TCMB likidite senedi ihracı ihalelerine başladı.

        Banka 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için 50 milyar TL'lik ihale açtı.

        TCMB'nin verilerine göre 21 Mart itibariyle sistemde 674,1 milyar TL'lik likidite fazlası kaydedildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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