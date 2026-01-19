Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek toplantının ardından yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, faizler düşecek mi?" İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tüm detaylar...