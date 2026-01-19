Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2026'da 8 toplantı gerçekleştirecek. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Ocak Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...
Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı için geri sayım sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek toplantının ardından yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, faizler düşecek mi?" İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz toplantısını 22 Ocak tarihinde yapacak. TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
AA FİNANS OCAK FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
YILIN SON TOPLANTISI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.
PPK TOPLANTI TAKVİMİ
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026