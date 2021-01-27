Reuters

Merkez Bankası (TCMB) yarından itibaren uluslararası rezervler ve döviz likiditesine ilişkin veri tablolarını aylık frekansa ek olarak haftalık da açıklayacak.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "TCMB internet sitesinde İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi sayfasında aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak Perşembe günleri saat 1430'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacaktır" denildi.