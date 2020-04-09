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TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TEB çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile bankaların açılış saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye bankalar birliği bankaların çalışma saatlerini değiştirdi. Bankalar kaçta açılacak? Kaçta kapanacak? Vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TEB ise çalışma saatlerinde kısıtlamalar getirdi. 2020 TEB çalışma saatleri normalde 09:00-17:00 arasında idi. Fakat artık bu saatler değişerek 12:00-17:00 oldu. Peki, ne zamana kadar böyle devam edecek? Henüz bu konuda bilgi olmamasını dile getirerek virüsün azalması ve yok olması ile beraber TEB çalışma saatleri normale dönecektir. TEB bu süreçte titizlikle müşterilerine hizmet verecektir. Müşteriler ve çalışanlar arasında en az 1,5 metre mesafe kuralına özen göstererek sosyal mesafeyi koruyacaklardır. Çalışanların ellerinde maske bulunacaktır

teb güncel çalışma saatleri (koronavirüs önlemleri)

Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüsün yayılmasını önlemek için bir değişikliğe gidileceğini belirtmişti. 23.03.2020 tarihinde Türkiye bankalar birliğinden açıklama geldi. TEB çalışma saati normalde 9:00-17:00 arasında iken bu saatler kısıtlanarak Koronavirüs sebebi ile 12:00-17:00 olduğu belirtildi. Bu süre içerisinde müşteriler ile yakın temastan kaçınılacak araya mutlaka 1-2 metre mesafe konacaktır. Aynı zamanda çalışanların ellerinde eldiven bulunacak ve yüzlerinde maske olacaktır. Bu süreç bir süre bu şekilde devam edecek bu saatlerin dışında hiçbir işlem uygulanmayacaktır

TEB hafta sonu açık mı?

TEB hafta sonu açık değildir.

TEB resmi tatillerde açık mı?

TEB resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Aynı zamanda dini bayramlarda da açık değildir.

 

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