        Tecavüz ve cinsel saldırıdan yargılanan Russell Brand: Suçsuzum

        Oyuncu Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu savundu

        Giriş: 24.02.2026 - 15:45
        "Suçsuzum"

        Ünlü İngiliz oyuncu Russell Brand, tecavüz de dahil olmak üzere iki cinsel suçlamadan yargılandığı davada suçsuz olduğunu savundu.

        50 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Londra'da gerçekleştiği iddia edilen bir tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

        Mahkeme salonuna girerken basın mensuplarının nasıl hissettiğini sorması üzerine Brand, "Çok mutluyum" diye yanıt verdi.

        Üzerinde 'İncil' yazan mavi bir kitap taşıdığı görülen oyuncunun, kitabın içine notlar iliştirdiği görüldü.

        Brand, kısa süren duruşma sırasında sadece adını doğrulamak ve mahkeme kürsüsünden suçsuz olduğunu beyan etmek için konuştu.

        Brand, geçen yıl tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından suçsuz olduğunu iddia etmişti. Daha önce hakkında açılan iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı dahil toplam beş suçlama vardı. Bu suçlamalar nedeniyle yargılanan Brand'in davasının 16 Haziran'da başlaması bekleniyor.

        İki cinsel suçlamayla birlikte Brand'e yöneltilen suçlama sayısı yediye yükselmiş oldu.

        Dedektifler, mağdur olduğunu iddia eden kişilerden gelen çeşitli suçlamaların ardından Eylül 2023'te soruşturmaya başladı. İngiliz basını, 1990'ların sonları ile 2000'lerin başları arasında çeşitli cinsel saldırı suçlarının işlendiği iddiasını yazdı.

        Brand, önceki suçlamalar konusunda masumiyetini savunmuş, tüm ilişkilerin 'rıza esasına dayalı' olduğunu iddia etmişti. Oyuncu, "Ben asla bir tecavüzcü değilim" demişti.

        Arnavutköy'de Çinli iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu; detaylar ortaya çıktı

        İSTANBUL'da 24 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. (DHA) 

