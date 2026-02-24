Tecavüz ve cinsel saldırıdan yargılanan Russell Brand: Suçsuzum

Ünlü İngiliz oyuncu Russell Brand, tecavüz de dahil olmak üzere iki cinsel suçlamadan yargılandığı davada suçsuz olduğunu savundu.

50 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Londra'da gerçekleştiği iddia edilen bir tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme salonuna girerken basın mensuplarının nasıl hissettiğini sorması üzerine Brand, "Çok mutluyum" diye yanıt verdi.

Üzerinde 'İncil' yazan mavi bir kitap taşıdığı görülen oyuncunun, kitabın içine notlar iliştirdiği görüldü.

REKLAM

Brand, kısa süren duruşma sırasında sadece adını doğrulamak ve mahkeme kürsüsünden suçsuz olduğunu beyan etmek için konuştu.

Brand, geçen yıl tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarından suçsuz olduğunu iddia etmişti. Daha önce hakkında açılan iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı dahil toplam beş suçlama vardı. Bu suçlamalar nedeniyle yargılanan Brand'in davasının 16 Haziran'da başlaması bekleniyor.