Tek Dünya Karadeniz Vakfı, sosyal etki çalışmalarını genişletti

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, yıl boyunca yürüttüğü projelerle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan ulaştı. Karadeniz Holding'in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren vakıf, sosyal etkiyi kısa vadeli desteklerin ötesine taşıyan, kalıcı ve ölçülebilir modellerle ilerledi.

Gana'da yetimhane yenilendi

Çocuk refahı projelerini geliştirmek üzere farklı coğrafyalara odaklanan vakıf, Türkiye'deki çalışmalarına ek olarak özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki faaliyetleriyle dikkat çekti. Son iki yılda yürütülen yetimhane yenileme projeleriyle 300'den fazla çocuğa daha iyi bir yaşam alanı sağlandı. Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine, Fildişi Sahili'nde olumsuz koşullarda faaliyet gösteren yetimhanelerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla çocukların barınma, eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. Ayrıca düzenli yiyecek ve kıyafet bağışlarıyla da yetimhanelere verilen destek sürdürüldü.

REKLAM

2025 yılı çalışmaları kapsamında son olarak Gana'nın Accra kentinde bulunan Osu Children's Home yetimhanesi, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı. Yenileme çalışması kapsamında zemin kaplamalarından marangozluk işlerine, tesisat ve boya çalışmalarından yeni yatak, yatak başı, kapı, pencere ve tavan vantilatörlerinin kurulmasına kadar kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilerek çocukların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

"Toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştürmeyi hedefliyoruz" Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, vakfın 2025 yılı çalışmalarını değerlendirirken yeni dönem hedeflerini de şöyle paylaştı: "Tek Dünya Karadeniz Vakfı olarak 2025 yılı boyunca toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projelere odaklandık. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, toplumun fırsat eşitsizliği ile mücadele eden kesimlerine erişmeyi önceliklendirdik. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar Türkiye'de ve Afrika'da 55 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladık; kız çocuklarının mezuniyetlerine kadar eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde de sosyal etkiyi geçici desteklerle sınırlamayan, ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçlar üreten projelerle ilerlemeyi hedefliyoruz. Karadeniz Holding olarak 2035'e kadar küresel ticari faaliyetlerimizi iki katına çıkarma hedefi koyarken sosyal etki alanında bu büyümeyi üç kat olarak tanımladık. Toplumsal faydayı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyor, Tek Dünya Karadeniz Vakfı aracılığıyla daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya devam ediyoruz."