        Tek Dünya Karadeniz Vakfı, sosyal etki çalışmalarını genişletti

        Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 2025'te yürüttüğü sosyal etki projeleriyle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan ulaştı. Vakıf, çocuk refahına yönelik çalışmaları kapsamında yedi ülkede gerçekleştirdiği yetimhane yenileme projelerinde yer aldı

        Giriş: 17.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:13
        Tek Dünya Karadeniz Vakfı, sosyal etki çalışmalarını genişletti
        Tek Dünya Karadeniz Vakfı, yıl boyunca yürüttüğü projelerle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan ulaştı. Karadeniz Holding'in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren vakıf, sosyal etkiyi kısa vadeli desteklerin ötesine taşıyan, kalıcı ve ölçülebilir modellerle ilerledi.

        Gana'da yetimhane yenilendi

        Çocuk refahı projelerini geliştirmek üzere farklı coğrafyalara odaklanan vakıf, Türkiye'deki çalışmalarına ek olarak özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki faaliyetleriyle dikkat çekti. Son iki yılda yürütülen yetimhane yenileme projeleriyle 300'den fazla çocuğa daha iyi bir yaşam alanı sağlandı. Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine, Fildişi Sahili'nde olumsuz koşullarda faaliyet gösteren yetimhanelerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla çocukların barınma, eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. Ayrıca düzenli yiyecek ve kıyafet bağışlarıyla da yetimhanelere verilen destek sürdürüldü.

        2025 yılı çalışmaları kapsamında son olarak Gana'nın Accra kentinde bulunan Osu Children's Home yetimhanesi, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden hizmete açıldı. Yenileme çalışması kapsamında zemin kaplamalarından marangozluk işlerine, tesisat ve boya çalışmalarından yeni yatak, yatak başı, kapı, pencere ve tavan vantilatörlerinin kurulmasına kadar kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilerek çocukların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

        "Toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştürmeyi hedefliyoruz"

        Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, vakfın 2025 yılı çalışmalarını değerlendirirken yeni dönem hedeflerini de şöyle paylaştı:

        "Tek Dünya Karadeniz Vakfı olarak 2025 yılı boyunca toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projelere odaklandık. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, toplumun fırsat eşitsizliği ile mücadele eden kesimlerine erişmeyi önceliklendirdik. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar Türkiye'de ve Afrika'da 55 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladık; kız çocuklarının mezuniyetlerine kadar eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde de sosyal etkiyi geçici desteklerle sınırlamayan, ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçlar üreten projelerle ilerlemeyi hedefliyoruz. Karadeniz Holding olarak 2035'e kadar küresel ticari faaliyetlerimizi iki katına çıkarma hedefi koyarken sosyal etki alanında bu büyümeyi üç kat olarak tanımladık. Toplumsal faydayı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyor, Tek Dünya Karadeniz Vakfı aracılığıyla daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya devam ediyoruz."

        Kadınlar ve kız çocukları odağında uzun soluklu programlar

        2025 yılında da vakfın öncelikli çalışma alanları arasında kadınlar ve kız çocukları yer aldı. Bugüne kadar 55 binden fazla öğrencinin burs ve eğitim desteklerinden yararlandığı programlar, yıl boyunca farklı ülkelerde devam etti. Girl Power ve Girl Move Academy projeleri kapsamında, eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarına yönelik uzun soluklu destek mekanizmaları yürütüldü.

        Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen, Women in Energy Network programı aracılığıyla, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen, kadınların teknik alanlarda ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Afet ve kriz bölgelerinde kalıcı sosyal destek

        Tek Dünya Karadeniz Vakfı, afet ve kriz bölgelerinde yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini, geçici çözümler yerine kalıcı sosyal destek modelleriyle hayata geçirmeye devam etti.

        6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İskenderun'da devreye alınan Lifeship Süheyla Sultan ile 13 binden fazla kişiye barınma sağlanırken; Lifeship Rauf Bey, eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerini bir arada sunan yapısıyla afet sonrası dönemde kalıcı bir sosyal destek modeli olarak konumlandı.

