Teke Tek'te 'Aydınlanma' tartışılıyor 0:00 / 0:00

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Habertürk TV'de Prof. Celal Şengör ve Prof. Arslan Fatih Altaylı'nın sorularına yanıt veriyor.

PROF. DR. AHMET ARSLAN

Aydınlanma batı için aktüel bir şey değildir. Bizzat yaşamaktadır. Voltaire'nin söylediği hoşgörü, dine karşı eleştiriler bütün bunlar bir felsefeciden çok bir aydının sözleri gibi gelir. Bu gün artık hepimizin hayatında su gibi, hava gibi ayrılmaz parçası olmasıdır. Aydınlanmanın bize, Batı'ya hediye ettiği, ta 19. yüzyıldan itibaren dünyamıza hediye ettiği bir şey. Esas itibariyle entelektüel bir hareket.

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR:

17. yüzyılda bilim devrimi olmasaydı, arkasından aydınlanma gelmezdi. Galile'nin arkasından Newton geliyor. Bu zaferi hazırlayan adam Descartes.



PROF. ARSLAN: Aydınlanmanın başlangıcı 17. yüzyıl. Bilimle ilişkisi var. Bilim aklın gücünü gösteriyor. Antik Yunan'da da bir aydınlanma var. Türk Rönenansı terimini de kullanabiliriz. Cumhuriyet için Türk hümanizmi terimini de kullanabiliriz. Bunlardan korkmayalım. Bunları kullanalım. Yunan dünyasında önce doğabilimcileri var. Yaklaşık 150 yıl. 5. yüzyılın ortalarına doğru Sofistlerle başlayan hareket var. Fizikçiler doğa, doğa yasası, değişme nedir? Daha sonra insan, toplum, din, ahlak, politika nedir tartışılıyor. Doğa üzerindeki ilgiden Sofistlerle birlikte insan, insani, kültür ve toplumsalla ilgilenir. Önce akıl kendini doğa araştırmalarında gösteriyor. Bilgi yeteneklerimizi kast ediyorum. Batı'da 17. yüzyıl bilim yüzyılıdır. Büyük doğa sistemlerinin yüzyılıdır. Şimdi deyim yerindeyse kendisini doğada, doğa biliminde çok başarılı bir şekilde kanıtlayan insan aklı, yeteneği yavaş yavaş kendine dönerek kendisini anlamaya, aydınlatma cesaretini göstermeye başlıyor. Yunan aydınlanmasından Batı aydınlanmasına. Descartes bilimsel gelişmelerin içinde bir adam. Descartes her şeyden şüphe ediyor. Kesin, apaçık, kendine yeter, hareket edeceğim temel doğru arayacağım diyor. "Düşünüyorum o halde varım" diyor. Bireysel insan haklı dayanacak bir nokta olarak yine kendisini biliyor. Hakikatlerin kaynağı. Bu noktadan sonra hareket noktası insan. İnsan kendi yetileri hakkındaki bilincinde dünyayı işaret edecektir. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman bu akıl kendine olan bütün güveniyle ortada. Kendine duyulan bu güven ilerlemeye olan inanç ortaya çıkıyor.

PROF. ŞENGÖR: Newton'un ölümü ile Ahmet Hoca'nın dediği 'insan aklı her şeye kadirdir'. Hume diyor ki, Kepler yörüngeleri ölçtü, biçti. Newton bunlara kanun buldu. Ama bu bütün kainata genelleek değildir diyor. Descartes'in 'düşünüyorum öyleyse varım' çok önemli bir şey. Klasikçiler "Biz Tanrılara ihtiyaç duymadan bilebiliyoruz bazı şeyleri" diyor.

PROF. ARSLAN: Tales doğabilimcisi ama aynı zamanda kendi ülkelerinde kanun kuruyor. Yunan insanı çaresiz, yukarıdan yardım yok. Maden yok, tarım yok. Başka çareleri yok. Genel olarak Yunan dünyası zaten bir aydınlanma demek.

PROF. ŞENGÖR: Platon inanılmaz zeki bir adam. Yunan felsefesinin en büyük talihsizliği, Platon'un mistik olmasıdır.

PROF. ARSLAN: Adamın derdi politika. Site bozulmuş. Alıştığı geleneksel kavramlar üzerinden devam etmiyor. İç savaş var. Sofistler de ortaya güvenilir bir şey bırakmamış. Siteye ezeli, ebedi, evrensel, şüphe edilemeyecek hakikatler vereyim diyor. O hakikatler Tanrı. Adam yine akılcı. Ahlakla özgürlük arasındaki ilişki sadece Kant'la başlamıyor. Ahlakın dinden üstündür demeyelim ama kendine mahsus moral, yasalar olduğu fikri yine orada var. Sokrates ahlakı bir bilim olarak kurma projesinin sahibidir. Gelenek, görenek, atalar değil bir bilim ve hakikat olarak. Platon da bu projeyi devam ettirir. Değişmeyen mutlak hakikatlerin içinde ahlak da vardır. Estetik değerler de var. Esas itibariyle ahlak hakikatleri vardır. Diyaloglar'dan birinde tartışır. Bir adam babasını şikayet eder. Babası dinsiz diye. Tanrılar bir şeyi ahlakın temel değeri olan iyiyi, iyi olduğu için mi emreder? Yoksa Tanrılar ona emrettiği için mi? Kant'ın meselesi de odur. Ahlak dinden bağımsızdır. Ahlakın yasası başka, dinin işleyişi başkadır. Ama şu da vardır; ahlaksız bir din olmaz. Kant dindardır. Ama adam şunu fark ediyor, insanı insan yapan şey, moral alanını yaratan şey onun meşruiyetini veren şey sorumluluktur. Madem ki sen yapmak zorundasın, o zaman özgür olman gerekir. Özgürlükten kaynaklanmayan seçim zaten ahlaki seçim değildir.

PROF. ŞENGÖR: Atatürk, 'Tehdit esasına dayanan ahlak, ahlak değildir' diyor.

PROF. ARSLAN: Cumhuriyet döneminin aydınları; hatta Namık Kemal'ler bile aydınlanmadan ne kadar etkileniyor.

PROF. ŞENGÖR: Bilim akla güveni getiriyor, arkasından aydınlanma çorap söküğü gibi açılıyor. Mühendishane dinden bağımsız olarak kuruluyor bizde.

PROF. ARSLAN: Önce silah, sonra tıp, sonra Meclis, anayasa, Tanzimat, ıslahat. Sonra Atatürk geliyor. 'Buralarda uyguladığımız aklı medeni kanunda, hukukta, müzikte uygulayalım' diyor. Orada bir geçiş var. Batı'da bu iş her taraftan destekleniyor. Batı'da aydınlanmacı papazlar da var. Tanzimatçılar da saygıdeğer adamlar. Meseleyi fark ediyorlar.

PROF. ŞENGÖR: II. Mahmud ilkokul mecburiyetini getiriyor. İstanbul'dan başka bir yerde uygulanamıyor. Çünkü adam yok. Fransa'da önce ateizm dalgası geliyor. Arkasından bir sürü saçma sapan şey ortaya çıkıyor. İskoçya'da bu böyle olmuyor.

PROF. ARSLAN: Tevfik Fikret ve Tarih-i Kadim'de bu fikirleri kendi toplumuna anlatmaya çalışır. Fikret ve çağdaşları Voltaire'yi, Diderot'u takip ediyor.

PROF. ŞENGÖR: Cumhuriyet 1930'larda Hayat Ansiklopedisi. Atatürk zamanında başlıyor ve bitiriliyor. Hasan Âli'yle İnönü Ansiklopedisi başlıyor. Bayağı da faydalı bir eser olmuş.

PROF. ARSLAN: Hasan Âli Yücel'in çevirilerini bizim ansiklopedimiz diye düşünürüm. Hem Doğu'dan hem Batı'dan çevrilmiştir. Çoğu felsefi metinlerdir. O zaman yetişen aydın nesil onlarla ortaya çıkmıştır. Ben mesele onun eseriyim.

PROF. ŞENGÖR: Adam Simith ekonomist olarak binilir. Milletlerin Zenginliği'nden önce yazdığı kitapta önce bireyi ele alıyor. Önce insanı tanıyalım diyor. Hiç kimse zorlanmadıkça kötülük yapmak istemez diyor. Akıllı bir insan kötülüğün sonunda gelip kendini vuracağını bilir diyor. Mesela toprak ağasının midesi köylüsü kadar büyüktür diyor. Dolayısıyla mutlu olmak istiyorsa, kendi mutluluğu için onların da iyi olmasını ister diyor. Bizim Adam Smith'i 'Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler' sözüyle biliriz. Öyle değil, devletin de yapması gereken şeyler var diyor. Bunlardan bir tanesi eğitim. Adamın sunduğu tamamen seküler devlet yapısı. Bu devlet yapısı bireyden bahsediyor. Smith, sanki gizli bir el toplumu yönetiyor, diyor. Cemiyetin yapısı eğer rasyonel şekilde yönetilirse zaten kendi kendini düzeltir diyor.

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