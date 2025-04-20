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        Haberler Spor Basketbol Diğer Tekerlekli sandalyede şampiyon Galatasaray! - Basketbol Haberleri

        Tekerlekli sandalyede şampiyon Galatasaray!

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul Jet'i mağlup eden Galatasaray Fuzul, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:36
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        Tekerlekli sandalyede şampiyon Galatasaray!
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.

        Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

        Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.

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