Tekindor'un 'Toz'u 0:00 / 0:00

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Zerrin Tekindor'un tek kişilik performansı 'Toz', IKSV tarafından gerçekleştirilen 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleşecek prömiyeri sonrasında, 27 - 28 Kasım'da Zorlu PSM Studio'da sahnelenecek. Yönetmenliğini Hira Tekindor'un, yapımını ID İletişim'in üstlendiği Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni oyunu Toz, yıl boyunca gösterimde olacak.

'Handan'ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi 'Feri'nin öyküsü, 1960'lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor'un yönetiminde, Zerrin Tekindor'un performansıyla seyirciyle buluşacak.