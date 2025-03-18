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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da 4 katlı binada patlama! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da 4 katlı binada patlama!

        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:46
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        Tekirdağ'da 4 katlı binada patlama!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu.

        Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. 2 kişinin yaralandığı patlamada daire zarar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan 2’si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Günlü, patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti. Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.

        "PATLAMA NEDENİ, AÇIK UNUTULAN OCAK"

        Olayla ilgili GAZDAŞ Trakya açıklama yaptı. Patlamaya açık unutulan ocağın neden olduğu belirtilen açıklamada, “İtfaiye raporuna göre Çerkezköy, Bağlık Mahallesi’nde bir apartmanda açık unutulan ocak kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Bağlık Mahallesi, PALMET Şirketler Grubu’nun Trakya Bölgesine doğal gaz arzı sağlayan şirketi GAZDAŞ Trakya’nın gaz dağıtım bölgesinde yer almaktadır. Patlamada yaralanan iki vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Doğal gazın güvenli kullanımı için havalandırma menfezlerinizi kapatmayınız, ocaklarınızın kapalı olduğundan, vantilatör ve baca sistemlerinin çalıştığından emin olunuz” denildi.

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