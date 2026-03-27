Tekirdağ'da adam römorkta ölü bulundu
Tekirdağ'da tarlaya gübre atmak için giden 52 yaşındaki kişi, römorkun arka kısmında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze otopsi için morga kaldırıldı
Giriş: 27.03.2026 - 10:16
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi römorkun arkasında ölü bulundu.
TARLAYA GÜBRE ATMAK İÇİN GİTTİ
AA'daki habere göre olay; Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Kızılpınar Mahallesi'nde 52 yaşındaki Ö.Ş., arkadaşlarıyla birlikte tarlaya gübre atmak için bölgeye gitti.
ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU
Bir süre sonra traktör ve römorktan yaklaşık 20 dakika uzaklaşan arkadaşları, geri döndüklerinde Ö.Ş.'yi römorkun arka kısmında hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ö.Ş'nin cenazesi, otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
