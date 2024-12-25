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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da ölü yunus bulund | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da ölü yunus kıyıya vurdu

        Tekirdağ'da sahilde geçen vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:02
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        Tekirdağ'da ölü yunus bulundu
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        Tekirdağ'da sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü yunusun vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekipleri bölgeye geldi. Yapılan incelemede yunusun üzerinde herhangi bir yara ya da kesi izine rastlanmadı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kamyonete taşınan yunusun, incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.

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