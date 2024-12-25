Tekirdağ'da sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü yunusun vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekipleri bölgeye geldi. Yapılan incelemede yunusun üzerinde herhangi bir yara ya da kesi izine rastlanmadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kamyonete taşınan yunusun, incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.