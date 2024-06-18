Otomobille minibüs çarpıştı: 2'si çocuk, 15 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Malkara-Tekirdağ kara yolu Hereke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Esin S. (29) yönetimindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, aynı yöne giden Aydın C. (46) idaresindeki 59 RP 024 plakalı minibüse arkadan çarptı. Savrulan her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ters dönen minibüste sürücü Aydın C. ile Nazmiye C. (48), Ömer C. (30), Eda C. (29), Osman C. (28), Orhan C. (26), Edanur C. (25), Ayhan C. (24), Tuğba C. (23), Şevval C. (16) ve Karan Erdi C. (1) ile otomobil sürücüsü Esin S., yanındaki Onur S. (26), Çağrı Ö. (25) ve Sena Nur D. (24) yaralandı.