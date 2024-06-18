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        Otomobille minibüs çarpıştı: 2'si çocuk, 15 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:10
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        Otomobille minibüs çarpıştı: 2'si çocuk, 15 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2’si çocuk, 15 kişi yaralandı.

        Kaza, gece yarısı sıralarında Malkara-Tekirdağ kara yolu Hereke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Esin S. (29) yönetimindeki 59 EA 868 plakalı otomobil, aynı yöne giden Aydın C. (46) idaresindeki 59 RP 024 plakalı minibüse arkadan çarptı. Savrulan her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ters dönen minibüste sürücü Aydın C. ile Nazmiye C. (48), Ömer C. (30), Eda C. (29), Osman C. (28), Orhan C. (26), Edanur C. (25), Ayhan C. (24), Tuğba C. (23), Şevval C. (16) ve Karan Erdi C. (1) ile otomobil sürücüsü Esin S., yanındaki Onur S. (26), Çağrı Ö. (25) ve Sena Nur D. (24) yaralandı.

        İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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