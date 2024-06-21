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        Tekirdağ'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 ölü

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler arasında çıkan kavgada Hacı Çelik (44), kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:25
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        Tekirdağ'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 ölü
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler arasında çıkan kavgada Hacı Çelik (44), kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi E.O. (37), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kapaklı’nın Ömer Halisdemir Mahallesi Mert Sokak üzerinde oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların ailelerinin de karıştığı olayda iki aile arasında bıçakların da kullanıldığı kavgada kalbine bıçak darbesi alan Hacı Çelik, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralı Hacı Çelik, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve müteahhitlik yaptığı belirtilen Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi E.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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