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        Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:05
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        Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 59 B 0969 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada ana yolda ilerleyen Ö.G., yönetimindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Y.İ., Ö.G. ile araçlardan birinde bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

        Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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