Tekirdağ'da 9 saatte kontrol altına alınan fabrika yangınında soğutma çalışması yapılıyor

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, yaklaşık 9 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 2 işçi dumandan etkilendi; yüksekten düşen 1 itfaiye eri de yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının deposunda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökyüzü siyah duman ile kaplanırken, bölgeye takviye ekipler de gönderildi. Yangına 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA ile AFAD'ın 2 ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında 2 fabrika işçisi dumandan etkilendi, yüksekten düşen 1 itfaiye eri de hafif yaralandı. 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.