Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede

TEKİRDAĞ'da tabancayla Barkın Perçin’i (34) öldürüp, 1’i polis 4 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (33), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ev eşyası satılan mağazada şoför olarak çalışan Eren Uzuner, iddiaya göre, aynı mağazadaki platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. Eren Uzuner, taburede oturan F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Eren Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.