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        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede

        TEKİRDAĞ'da tabancayla Barkın Perçin'i (34) öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (33), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 1'i polis 4 kişiyi de yaralayan şüpheli adliyede
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        TEKİRDAĞ'da tabancayla Barkın Perçin’i (34) öldürüp, 1’i polis 4 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (33), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ev eşyası satılan mağazada şoför olarak çalışan Eren Uzuner, iddiaya göre, aynı mağazadaki platonik aşk beslediği F.Ö.'yü iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. Eren Uzuner, taburede oturan F.Ö. ile Barkın Perçin'in yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. F.Ö. ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Eren Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla öldüğünü tespit etti. Yaralılar F.Ö., N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan Eren Uzuner’i yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda Uzuner'in kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını söyledi. İddiaya göre, Uzuner'in yere attığı tabancanın ateş alması sonucu, trafik polisi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ameliyat edilen F.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan Eren Uzuner, çelik yelek giydirilip, elleri ters kelepçeli olarak sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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