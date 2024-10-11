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        Jandarmadan kaçan göçmenler tarlada yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atılarak sürücüsü durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:35
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        Jandarmadan kaçan göçmenler tarlada yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atılarak sürücüsü durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Saray ilçesinde, içinde kaçak göçmenlerin olduğu belirlenen minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı araç takibe alındı. Kapan atılarak lastikleri patlatılıp durdurulan minibüsteki göçmenler ile sürücü araçtan inip tarlaya kaçtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilerek yapılan aramalarda 11 göçmen yakalanıp gözaltına alındı. Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü arama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltındaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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