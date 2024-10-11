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        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:05
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        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızları öldü, 6 aylık torunları ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan Faruk A.'nın (34) kullandığı otomobilin kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Çetin Karakuş (60), yanındaki eşi Çiğdem Karakuş (53), kızları Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti, 6 aylık torunları Aras Meriç ağır yaralandı.

        Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş ile eşi Çiğdem Karakuş, bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i ziyarete geldi. Ziyarette Çetin Karakuş'un doğum günü kutlanırken, torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı. Çorlu'nun İstanbul yolu üzerindeki Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş'un kullandığı 39 DK 850 plakalı otomobile, Faruk A'nın kullandığı 41 VV 964 plakalı otomobil yandan çarptı.

        50 METRE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çetin Karakuş da hastanede hayatını kaybetti. Aras Meriç bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tedavisinin ardından sürücü Faruk A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Evli çift ile kızlarından geriye dün doğum günü olan Çetin Karakuş'un doğum günü kutlamasından kalan fotoğraflar kaldı.

        DHA)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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