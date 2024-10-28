Tekirdağ'da, motosikletiyle deniz kenarındaki kayalıklara düşen sürücü yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde seyir halindeki motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, deniz kenarındaki kayalıklara düşen sürücü Ali Önbey, hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Önbey, seyir halindeki 59 ACJ 033 plakalı motosikletiyle Uçmakdere Mahallesi'ne geldiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan Önbey, motosikletiyle deniz kıyısındaki kayalıklara uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Ali Önbey'i düştüğü kayalıklardan çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Önbey, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Önbey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.