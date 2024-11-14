Kayıp olarak aranırken inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde geçen pazar gününden beri kayıp olarak aranan Kemal Gümüşsoy (65), inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Kemal Gümüşsoy, pazar günü saat 17.00 sıralarında 'yürüyüş yapacağım' diyerek evinden ayrıldı. Unutkanlık rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Gümüşsoy'un eve dönmemesi üzerine eşi ve yakınları kendisini aramaya başladı. Kemal Gümüşsoy bulunamayınca eşi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışması başlattı. Kemal Gümüşsoy'un en son Fevzipaşa Mahallesi Harun Reşit Sokak’ta inşaat halindeki binaya girdiği belirlendi. Saat 01.00 sıralarında inşaatta yapılan aramada Gümüşsoy'un asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu. Suyla kaplı boşluktan itfaiye desteğiyle çıkarılan Kemal Gümüşsoy'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.