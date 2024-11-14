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        Tekirdağ'da mahalleye 157 polisle eş zamanlı operasyon; 8 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu, silah, çalıntı malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:25
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        Tekirdağ'da mahalleye 157 polisle eş zamanlı operasyon; 8 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu, silah, çalıntı malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilçenin Hıdırağa Mahallesi'nde 59 ekip ve 157 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 57 araçta detaylı arama yapıldı. Aramalarda, 301 gram bonzai, 3 sentetik hap, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden birinin 7 farklı suçtan arandığı, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 6'sının 'Uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık', suçlarından arandığı, bir kişinin de motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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