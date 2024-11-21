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        Tekirdağ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 8 gözaltı

        TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, mağdurların 25 milyon lirasını dolandıran 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:05
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        Tekirdağ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon; 8 gözaltı
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        TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, mağdurların 25 milyon lirasını dolandıran 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Çerkezköy ilçesinde yaşayan kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek telefonda dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Kapsamlı çalışma başlatan polis, dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Hesabınız terör örgütünün eline geçti', 'Hesabınızdaki para terör örgütü finansmanında kullanıldı' 'Emniyetteki dosyanızın kapatılması için verdiğimiz hesaba para gönderin' diyerek dolandırdığını belirledi.

        Polis, Tekirdağ Çerkezköy, İstanbul, İzmir ve Aydın'da düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edilen 25 bin TL ile çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

        'NİYE BAŞLARINI EĞİYORSUNUZ'

        Mağdurların yaklaşık 25 milyon lirasını dolandıran 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarıldığı sırada gelen yakınları, polislere şüphelilerin başlarını öne eğmeleri nedeniyle 'Niye zorluk çıkarıyorsunuz. Başlarını niye eğiyorsunuz' diye tepki gösterdi. Tepki gösteren yakınlar, polis tarafından uzaklaştırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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