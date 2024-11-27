Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Saldırganın bindiği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerden tetikçi M.P. (16), cinayetten sonra aracı kullanan İ.T.İ., araçta bulunan Suriye uyruklu O.A.'nın Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, dün Çorlu’da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden aralarında tetikçi M.P., yaşı 18’den küçük Suriye uyruklu O.A. ile birlikte İ.T.İ., K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K, M.K., tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        10 GÜN TAKİP ETMİŞLER

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından olayın yaşandığı bölgede kapsamlı çalışma yaptı. Tüm güvenlik kameralarının incelemesinde, şüphelilerin cinayetten 10 gün önce ilçeye gelerek teknik direktör Ersin Aka’yı izledikleri belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Sıla bebeğin ölümünde anneye 67 yıl hapis cezası istendi
        Sıla bebeğin ölümünde anneye 67 yıl hapis cezası istendi
        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayı...
        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayı...
        Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede
        Teknik direktör Aka cinayetinde 13 şüpheli adliyede
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 zan...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 zan...