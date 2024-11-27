Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırganın bindiği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden tetikçi M.P. (16), cinayetten sonra aracı kullanan İ.T.İ., araçta bulunan Suriye uyruklu O.A.'nın Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, dün Çorlu’da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden aralarında tetikçi M.P., yaşı 18’den küçük Suriye uyruklu O.A. ile birlikte İ.T.İ., K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K, M.K., tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.