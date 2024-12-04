Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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