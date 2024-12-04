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        Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:20
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        Tekirdağ'da 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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