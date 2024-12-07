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        Fabrikada forklift ile demir dolap arasına sıkışan işçi öldü

        TEKİRDAĞ'da bir tekstil fabrikasında forklift ile demir dolap arasına sıkışan ve 3 ay önce baba olan işçi İlyas Balta (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:25
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        Fabrikada forklift ile demir dolap arasına sıkışan işçi öldü
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        TEKİRDAĞ'da bir tekstil fabrikasında forklift ile demir dolap arasına sıkışan ve 3 ay önce baba olan işçi İlyas Balta (29), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Kumaş taşıyan M.G.'nin (59) kullandığı forklift, sürücüsünün geri manevrası sırasında malzeme aracının yanında bulunan İlyas Balta'ya çarpıp, araç ile demir dolap arasında sıkıştırdı. İhbarla fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balta, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 3 aylık çocuğu olan Balta, yarın memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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