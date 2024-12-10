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        Bıçakla eşini yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde börekçide oturan eşi işitme engelli Mavuş E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:50
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        Bıçakla eşini yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde börekçide oturan eşi işitme engelli Mavuş E.'yi (25) 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz'i (35) ise boğazını keserek öldüren Aykut E. (32), tutuklandı.

        Olay, dün Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İşitme engelli Aykut E., kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş E.’yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        OLAY GÜNÜ EŞİNİ TAKİP ETMİŞ

        Polis, olaydan sonra Aykut E.'nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi'nde önü kesilerek durdurulup, içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşaret diliyle ifade veren Aykut E., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Olay günü işe gidiyorum diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım. Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek bıçağı aldım ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Sonra olay yerinden çıktım bir süre sonra tekrar geldim. Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu, hemen akrabalarımı aradım durumu gösterdim onlardan yardım istedim" dediği öğrenildi.

        Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Mavuş E.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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