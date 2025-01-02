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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu (2)

        TEKİRDAĞ'DAGÖRÜŞ MESAFESİ 40 METRENİN ALTINA DÜŞTÜTekirdağ da sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:40
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu (2)
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        TEKİRDAĞ'DAGÖRÜŞ MESAFESİ 40 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

        Tekirdağ da sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında önlem alıp, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da, sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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