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        Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin tekmeli, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:50
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        Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin tekmeli, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, 30 Aralık 2024’te Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü. Bir süre devam eden kavga, araya girenler tarafından önlendi. Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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