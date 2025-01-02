Tekirdağ'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin tekmeli, yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 30 Aralık 2024’te Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü. Bir süre devam eden kavga, araya girenler tarafından önlendi. Şikayetçi olmayan taraflar, okul önünden ayrıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.