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        Tekirdağ'da 114 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        TEKİRDAĞ'da hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:20
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        Tekirdağ'da 114 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.N., polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında, ‘Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin adresi belirlendi. Polis ekipleri, 2 ay süren takiple, 78 arama kaydı bulunan ve 8 yıldır aranan T.N.'yi saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.N., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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