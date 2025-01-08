Tekirdağ'da 114 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında, ‘Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin adresi belirlendi. Polis ekipleri, 2 ay süren takiple, 78 arama kaydı bulunan ve 8 yıldır aranan T.N.'yi saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.N., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da hakkında 114 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.N., polis ekipleri tarafından yakalandı.

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