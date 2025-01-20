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        Tekirdağ'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iklimleme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen ev ve iş yerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 23:57 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:00
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        Tekirdağ'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde iklimleme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen ev ve iş yerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda br miktar uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok miktarda materyale el konulurken, 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesinde oturan H.A.’nin ev ve iş yerine sistem kurup uyuşturucu imalatı yaptığı belirlendi. Adreslere düzenlenen operasyonda, 62 kök kenevir, 55 hasat edilmiş kenevir, 76 gram kubar esrar, 23 gram eroin, 450 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, esrar öğütme aparatı, 3 klima, 7 balast, oksijen tüpü, 3 fan, 3 vantilatör, 8 metre havalandırma borusu, 5 termometre, 4 hava nemlendirici, 46 floresan lamba,34 litre sıvı bitki besleyici, 4 zamanlayıcı, hava, nemlendirme filtresi, 38 metre kablo, 7 çoğaltıcı priz, 62 saksı ele geçirildi. Jandarma, şüpheli H.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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