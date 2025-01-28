Savcı, Buse'yi döverek öldürdüğü ididasıyla yargılanan eşi için ağırlaştırılmış müebbet istedi

TEKİRDAĞ'da eşi Buse Ateş Suna'yı döverek öldürdüğü iddia edilen Enes Suna’nın tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde geçen şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Enes Suna tutuklandı. Enes Suna hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık yargılanacağı günü beklerken, Buse Ateş Suna geçen yıl 14 Nisan'da hastanede hayatını kaybetti.

EK İDDİANAME HAZIRLANDI

Buse Ateş Suna'nın ölümü sonrası savcılık, Enes Suna hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılması için ek iddianame hazırladı. Ek iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi. Enes Suna'nın Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Duruşmada söz alan Ateş ailesinin avukatı Onur Tatar, olay günü darp şikayeti ile acile giden Buse Ateş Suna'yı, acil doktorunun herhangi bir tetkik gerçekleştirmeyip, taburcu ettiğini söyledi. Tatar, Buse Ateş Suna'nın taburcu olduktan 24 saat sonra baş dönmesi şikayeti ile acile gittiğini kaydetti. Tatar, tetkikler sonucu Suna'nın beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Tatar, olayın günü tetkikleri yapmayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki doktor hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Enes Suna da üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Buse Ateş Suna'yı kendisinin öldürmediğini belirten Suna, beraatini talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Enes Suna'nın 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Enes Suna'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.