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        Tekirdağ'da 1 ton mıhlama dağıtıldı, 500 metre kuyruk oluştu

        TEKİRDAĞ'da yaşayan Karadenizliler tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali'nin 2'nci gününde 1 ton mıhlama dağıtıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:25
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        Tekirdağ'da 1 ton mıhlama dağıtıldı, 500 metre kuyruk oluştu
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        TEKİRDAĞ’da yaşayan Karadenizliler tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali’nin 2’nci gününde 1 ton mıhlama dağıtıldı. Vatandaşlar mıhlama yiyebilmek için yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hamsi ve Mıhlama festivali coşkulu bir şekilde gerçekleşiyor. Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde düzenlenen festivalin 2’nci gününde 1 ton mıhlama yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Mıhlama yemek isteyen vatandaşlar yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.

        MIHLAMA KUYRUĞUNDA HORON TEPTİLER

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde 1 ton mıhlama yapılarak vatandaşlara ikram edildiği sırada bekleyen vatandaşlar kendilerini kemençenin ritmine kaptırarak horon oynadı. Festival etkinliğini sosyal medyadan gördükten sonra İstanbul’dan gelen Ömer Şahin, “Tekirdağ 1’inci Hamsi ve Mıhlama Festivali’ni duyunca mutlaka hafta sonumu burada değerlendirmeliyim dedim. Biliyorsunuz, İstanbul’da, Tekirdağ’da Karadenizli çok fazla. Ben de hem burada memleket havası alıp hem de hamsinin, mıhlamanın ve yöresel ürünlerin tadına bakacağım. Havada çok güzel, bugün burada güzel bir vakit geçireceğiz” dedi.

        ‘GÖRÜNEN O Kİ SENEYE 5 TON MIHLAMA YAPACAĞIZ’

        Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de ilk kez düzenlenen festivalin büyük ilgi gördüğünü ve gelecek yıllarda daha geniş çaplı bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. Sağ olsun Süleymanpaşalılar her etkinliğimizde olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmadılar. Hava da çok güzel Cenabıallah müsaade etti. Çok güzel bir ortam var, çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız yetmeyecek gibi görünüyor. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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