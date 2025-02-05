Eğlence mekanı çıkışı, husumetlilerine ateş açtı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğlence mekanı çıkışında husumetlilerine tabanca ile açıp Vefa Şengün'ü öldüren, Metin A. ile Y.E.K.'yi de yaralayan Arda Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, sıkı güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada olaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Arda Murat A., daha önce kavga ettiği Metin A.'nın eğlence mekanında olduğunu öğrenince önüne gidip beklemeye başlıyor. Arda Murat A., mekandan çıkan Metin A.'ya ateş etmeye başlayınca, yanında bulunan Vefa Şengün'ün de ateş etmesini engellemek için araya girdiği belirtildi. Yaşanan arbedede Şengün ile Metin A., vücutlarına aldıkları kurşunlarla yere yığılırken, Arda Murat A., ateş etmeyi sürdürdü. Olayda Şengün'ün vücuduna 4., Metin A.'nın ise 6 kurşun isabet ediyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Vefa Şengün hayatını kaybederken, Metin A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.