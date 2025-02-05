Tekirdağ'da gasp şüphelileri operasyonla yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bir çiftlikte G.S.'nin 8 bin lirası ile cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kapaklı'da yaşayan G.S., Pınarca Mahallesi'nde bir çiftlikte 2 kişi tarafından silah zoruyla 8 bin lirası ve cep telefonunun gasbedildiğini söyleyerek, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Çalışmada, güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin Y.T. ve M.B. olduğu belirlendi. 2 şüpheli, saklandıkları adreste sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.T.'nin 16 yıl, M.B.'nin de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.