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        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:10
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        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
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        TEKİRDAĞ’da polisin düzenlediği operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan 4 organizatörden 3’ü tutuklandı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yıllardan yurt dışına götürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen şüpheliler takibe alınarak, Malkara ile Edirne’nin Keşan ilçesi arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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