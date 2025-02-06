Göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yıllardan yurt dışına götürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen şüpheliler takibe alınarak, Malkara ile Edirne’nin Keşan ilçesi arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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