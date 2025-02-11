Tekirdağ'da 5 ilçede eğitime kar engeli (2)
EĞİTİMEARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİTekirdağ'da yarın etkili olması beklenen kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi.
EĞİTİMEARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Tekirdağ'da yarın etkili olması beklenen kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükseldi. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'nın ardından Ergene ve Saray ilçelerinde de yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen tüm ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
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