Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da karda piknik

        TEKİRDAĞ'da kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesindeki Laladere piknik alanı hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da karda piknik
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’da kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesindeki Laladere piknik alanı hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Aileler piknik yaparken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

        Tekirdağ’da kar yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman etkili oldu. Saray ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki Laladere piknik alanı da kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimi geçtiği bölge, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede aileler piknik yaptı, çocukları kar topu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı.

        Ailesiyle birlikte piknik yapan Kerim Yıldız, “Güzel bir kar yağışı vardı, çocuklar da çok istiyorlardı kar topu oynamayı, kardan adam yapmayı. Biz de çocukların bu isteğini kırmadık, yerine getirdik. Güzel bir gündü, karın keyfini yaşadık” dedi.

        Kuzey Küçük ise karlı bir manzara beklemediklerini belirterek, “Hiç böyle bir manzara beklemiyorduk, iyi ki geldik. Çok güzel oldu, güzel vakit geçiriyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor
        Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni araştırılıyor
        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
        Tekirdağ'da belediye otobüsünün çarptığı motosikletli öldü; kaza kamerada
        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
        Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı, ekipler seferber edildi
        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı