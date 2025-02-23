Tekirdağ'da karda piknik

TEKİRDAĞ’da kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesindeki Laladere piknik alanı hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Aileler piknik yaparken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Tekirdağ’da kar yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman etkili oldu. Saray ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki Laladere piknik alanı da kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimi geçtiği bölge, hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede aileler piknik yaptı, çocukları kar topu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı.

Ailesiyle birlikte piknik yapan Kerim Yıldız, “Güzel bir kar yağışı vardı, çocuklar da çok istiyorlardı kar topu oynamayı, kardan adam yapmayı. Biz de çocukların bu isteğini kırmadık, yerine getirdik. Güzel bir gündü, karın keyfini yaşadık” dedi.

Kuzey Küçük ise karlı bir manzara beklemediklerini belirterek, “Hiç böyle bir manzara beklemiyorduk, iyi ki geldik. Çok güzel oldu, güzel vakit geçiriyorum” diye konuştu.