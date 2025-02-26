Prof. Dr. Tecer: Böyle devam ederse barajlardaki doluluk yeterli seviyeye ulaşacak

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, şubat ayında yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte, geçen yıl kasım ayında yüzde 10'un altına düşe İstanbul'un suyunu karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranının arttığını söyledi. Prof. Dr. Tecer, "Eğer böyle devam ederse barajlardaki doluluk oranlarımız yeterli seviyeye ulaşacak. Trakya bölgesinde biliyorsunuz iki tane baraj var; Pabuçdere ve Kazandere. Birinde yüzde 79, birinde yüzde 61 oranında bir doluluk seviyesine çok şükür ulaştık" dedi.

Trakya'da kurak ve yağışsız geçen yaz ayının ardından, bölge sonbaharda da yeterli yağış alamayınca, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere ve Pabuçdere barajlarında, doluluk oranı geçen yıl kasım ayında yüzde 10'un altına düştü. Ocak ayında yağış almaya başlayan bölgede, şubat ayında da yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte, barajlardaki doluluk oranı da arttı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yağışlardan sonra Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranının yüzde 66 seviyesine ulaştığını söyledi.

'BÖYLE DEVAM EDERSE BARAJLAR YETERLİ SEVİYEYE ULAŞACAK'

Yağışların zamanlamasına dikkat çeken Prof. Dr. Tecer, özellikle barajlardaki su seviyeleri ve yer altı suları için önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tecer, "Yağışların bu dönemde meydana gelmesi hem barajlardaki su seviyelerimiz için hem de yer altı suyu seviyelerimiz için önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün baktığımız zaman İstanbul'u besleyen barajlardaki toplam ortalama doluluk oranları yüzde 66'lara ulaştı. Geçtiğimiz sene bu zamanlardaki doluluk oranlarına henüz ulaşamadık çünkü geçen sene şubat ayında bu barajlardaki doluluk oranı yüzde 75 seviyelerindeydi şimdi yüzde 66'larda. Henüz daha şubat ayının ortasındayız, bu ayın sonu ve önümüzdeki aylarda yağışın geleceğini bekliyoruz. Dolayısıyla barajlardaki doluluk bu anlamda belli bir seviyenin üzerine çıkmış olacak. 2023 yılı çok kötüydü. 2023 yılı şubat ayında doluluk oranları yüzde 34 civarındaydı. Bugün yüzde 66'lara ulaştı. Eğer böyle devam ederse barajlardaki doluluk oranlarımız yeterli seviyeye ulaşacak. Trakya bölgesinde biliyorsunuz iki tane baraj var, Pabuçdere ve Kazandere. Birinde yüzde 79, birinde yüzde 61 oranında bir doluluk seviyesine çok şükür ulaştık" dedi.