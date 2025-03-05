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        Silahlı kavga sırasında cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:00
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        Silahlı kavga sırasında cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camisi önünde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı. Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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