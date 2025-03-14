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        Alkollü sürücünün otomobille yayalara çarpıp, markete girdiği kaza kamerada: 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarpan otomobil, kaldırıma çıkıp 1 kişiye daha çarptıktan sonra markete girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:40
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        Alkollü sürücünün otomobille yayalara çarpıp, markete girdiği kaza kamerada: 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarpan otomobil, kaldırıma çıkıp 1 kişiye daha çarptıktan sonra markete girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan sürücü Mehmet Behiç B.’nin yapılan kontrolde 1,78 promil alkollü olduğu ve 4 gün önce de alkollü araç kullanırken yakalanıp, ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Behiç V. Yönetimindeki 34 ETF 292 plakalı otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Irmak D. (19) ile kardeşi Boran D.’ye (9) çaptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan Ahmet K.’ye (40) çarptıktan sonra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait markete girdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Behiç V. ile yanında bulunan Ü.B., kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        1.78 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, 4 GÜN ÖNCE DE ALKOLDEN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Sürücü Mehmet Behiç V. ve araçta bulunan Ü.B., kısa süre sonra Ambardere mevkisinde yakalandı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Behiç V.’nin 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Behiç B.’nin 4 gün önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

        Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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