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        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer torunları yapıyor

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer onların torunları yapıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:35
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        Ali Erbaş: Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer torunları yapıyor
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer onların torunları yapıyorlar" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışlar, ziyaret ve Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programına katılmak için geldiği Tekirdağ'da, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Erbaş, ardından Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'İslam'ın Rehberliğinde, Bilgiden Bilince' konferansına katıldı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Erbaş, İsrail'in Gazze'de ramazan ayında katliam yaptığını söyledi. Erbaş, “7 Ekim'den bu yana hatta şu ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden, Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların bin sene önce yaptıkları işgali, katliamı bu sefer onların torunları yapıyorlar. İşte biz diyoruz ki, İslam, yer yüzüne iyiliği hakim kılmak için gönderilen bir sistemdir, bir dindir. Yegane dindir. Allah indinde din İslam'dır ve bütün peygamberler yeryüzüne barışı getirmek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlar, insanlara iyilik yapmak, insanların yaratıcının Allah'ın nizamı doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek için görevlendirilmiştir bütün peygamberler ve o peygamberlerin getirdiği, hepsinin getirdiği dinin adıdır İslam. İşte İslam'ın özünde de yeryüzünde iyiliği yaymak vardır" dedi.

        ‘BÜYÜK BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

        Türkiye'nin her bir ilini ziyaret ettiklerini belirten Erbaş, “İyilik ayı ramazan diye belirledik. Ülkemizin her yerinde 90 bin camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, cami dışı etkinliklerimizde yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar, diyoruz ya Türkiye Diyanet Vakfı'nın logosunda. İşte onu gerçekleştirmeye, onunla ilgili daha büyük bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu iyilik yolculuklarından birisinde de yolumuz Tekirdağ'da bugün. Tekirdağ'da çeşitli programlar yapacağız. Bir il buluşmasına dönüştürdük, şu ana kadar 65 ilimizde bu tür programlar yaptık. 66'ncı programımızı Tekirdağ'da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda, il buluşmalarımızda bizim en çok önemsediğimiz, bizim olmazsa olmazımız, o ilimizin üniversitesinden öğrencilerimizle ve hocalarımızla buluşmak, hasbihal etmek” diye konuştu.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konferansın ardından Çerkezköy ilçesine hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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