Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobille çarpışan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Yasin Özalp (44), kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil şoförü Umut Topal’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.