Kurduğu fotokapanlarla 13 yıldır yaban hayatı kayıt altına alıyor

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde doğa tutkunu Erim Başkütük, 13 yıldan beri kurduğu fotokapanlar ile Trakya’daki yaban hayatı kaydediyor.

Malkara'da kamu kurumunda memur olarak çalışan Erim Başkütük, 13 yıl önce boş zamanlarında başladığı doğa gezilerinde, bölgedeki doğal yaşamı kayıt altına almak adına fotokapanlar kurmaya başladı. Zamanla bölgede yaptığı gezintilerde yaban hayatı kaydeden Başkütük; kurt, karaca, domuz, porsuk ve tilki gibi çok sayıda hayvanı görüntüledi. Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkütük, çok sayıda beğeni aldı.

Çalışmasına ilişkin konuşan Başkütük, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı, yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi" dedi.