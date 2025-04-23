İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (3)

VALİSOYTÜRK: TEKİRDAĞ'DA 26 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, depremin ardından Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı kişiyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Soytürk, "Malumlarınız 12.49'da 6.2 şiddetinde bir deprem oldu. Silivri açıklarında görünüyor ama Marmaraereğlisi'ne, Çorlu'ya, Kapaklı'da, Çerkezköy'de ve Süleymanpaşa'da daha şiddetli hissedildi. Batı ve kuzeyde kalan ilçelerimiz bu anlamda çok daha az hissettiler. Malkara, Hayrabolu, Saray, Muratlı gibi ilçelerimizde daha az hissedildi. Dolayısıyla oralarda hiçbir yaralı da yok. Şu ana kadar bize gelen herhangi bir yıkım ve yıkıntının altında kalmış bir yaralı ihbarı da yok. Şu anki bilgilerimiz; hastanelerimizde toplam 26 tane hastamız müracaat etmiş durumda. Bunların büyük bir çoğunluğu panik ataktan kaynaklı, ayak burkulması gibi sebeplerden olmakta. Birkaçının kırığı var, birinci veya üçüncü kattan atlamaktan kaynaklı. Bazılarının da üzerine eşya düşmesi ya da merdivenden inerken deprem anında düşmesi gibi ufak tefek yaralanmaları var. Genel olarak bütün hastalarımızın durumu iyi. Tekrar Tekirdağ'a, Türkiye'ye, İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasarlı bina olduğu yönünde bir bilgi yok. Mühendislerimizi gönderdik birkaç noktaya. Bunların incelemeleri sonucunda genel tablo ortaya çıkacak" diye konuştu.